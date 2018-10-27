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﻿馬場浮世繪——秋季天皇賞利大熱馬

2018-10-27 列印
  周日跑馬地賽事進行期間，馬會將會轉播在日本東京競馬場舉行的一級賽秋季天皇賞，此賽近年已經成為日本全年所有一級賽裏，最利熱門的一場賽事。查由二○○○至二○一七年的十八屆賽事裏，有九屆是由大熱門勝出，另外最近連續三年亦是由大熱門馬勝出。

  至於今屆大熱門馬，應是應屆大阪盃冠軍「文雅之士」和去年日本盃亞軍「金之霸」兩駒之中其中一匹。

馬場浮世繪
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