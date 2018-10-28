﻿勝在有方——福威勝九成夠贏

「福威勝」來港後雖只曾一次上名，但其實已有三仗跑得勁。第一次是上季700場次，遇超快步速在不利之外疊跟得急，自造1分10秒31也能鬥贏當時甚銳之「美麗寶寶」而得第五，已展現能力甚強，所以再出能跟「馬素爾」包Q而再贏「美麗寶寶」，看後駒再出極劣勢也能入位，足證這個亞軍應甚佳。今季初出沿途走三四疊，且屬慢步速受害者，最後兩段快達45秒34，僅比彎位慳得較多而直路受阻之「活影」慢0.15秒，後駒最近可克服劣勢取勝，當屬出色殿軍。今轉到谷草抽得好檔易適應，同父合此場地，只要跑出上仗九成水準，足可贏馬交代。



「星運判官」上季尾因步速不利才追不到「幸運時代」，剛戰證明實力值三班中上級，今季馬房新勝馬再出成績甚佳，換人兼排檔外移仍值得看好。「大運起」剛戰表現遠不及「福威勝」，但比上季次仗贏谷草一哩時低十一分，東廄馬開氣後可能又大幅變身出冷。



方駿暉