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﻿翠絲過兩關——型酒杯按得澄

2018-10-28 列印
　　「型酒杯」在外地已贏千九米，來港至今三季，暫以上季接連跑谷草千八米及二千二百米的演出最佳。今季經兩仗熱身後，終於肯報爭大長途，加上可落五班出戰，應是出擊箭頭所在，可望取勝。

　　「按得澄」具田草千四米贏馬級數，照計轉戰谷草應有着數，加上本身跑法屬前置型，角逐千二米絕無嫌短之理。今場對手當中，並無前速飛快之輩，隨時能輕鬆獨自慢放，就此一放到底，絕不為奇。

珊翠絲
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