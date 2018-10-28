﻿伊仁絮語——真跑得大熟再勝

第一場「型酒杯」兩歲時已在金頓千六米膠沙地賽事上名，踏入三歲後更勝出一九七五米，然而來港多時，只曾於上季跑谷草千八米上名，表現未免失色。可幸的是，牠上季尾連番角逐谷草都跑得接近，上仗跑沙田千六米，更只負於頭馬「巴基之友」不足三乘，賽後獲獲減兩分，伸算今次降至五班作賽，可說是虎入羊群，改配近期手風大順的何澤堯，排位亦有利，預期有力打開在港勝門。



第四場「真跑得」上仗初跑谷草一六五○米，並且面對四班強手，在難度甚高的情況下，仍僅以半個馬位負於賺步速的「川河領駒」而屈居亞軍，表現已非常出色。由於今場賽事出馬不足，方嘉柏即把握機會，在延遲報名階段為馬兒報名。這匹出自「灌木叢」的四歲馬，今季踏入大熟大勇之境，排在第一檔，負磅夠輕，機會甚為樂觀。



Ian