輝灑自如——相馬只靠 經驗判斷

最近有位年輕馬迷在社交網站發訊息予小弟，謂希望跟隨我學習相馬，我斷言拒絕。一來我並未有教人的本事，較我資深的前輩比比皆是，而且我總認為自己仍有很大的學習空間，試問何德何能收徒弟呢？再者，相馬從非一門可教導的學問，要憑經驗累積另加個人感覺。



一匹馬的狀態好還是不好，熟悉賽馬的朋友應該也看得出個大概，可是好的以上，還有更好嗎？這就必須靠經驗來判斷。大家必須謹記，無論是以賽績還是狀態去研究賽馬，都是相對而非絕對。一匹超班馬，如果遇上一匹更加超班的對手，也會落敗。同樣地，一匹狀態平平的馬，只要碰到比牠更弱的對手，也足取勝。充滿未知是賽馬的吸引之處，同樣的馬在不同的日子碰頭，便會被很多因素而影響了賽果。因此，大家靠勤力得到的回報，往往最甜美。



朱鎮輝