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﻿勝在有方——怪獸都市級數超群

2018-10-31 列印
　　「怪獸都市」上季尾回復前置跑法後於田草千四能加添兩冠兩亞之佳績，韁口改善後準繩中見進步，級數能力遠比一般泥地馬高。剛戰泥地千二沿途走大外疊，竟能以全場最快末段22秒74衝近兩匹新勝此程之「軍力勁」和「歡悅星」，最後四百米比同日三班殿軍「精算閃擊」更快，確認泥地威力不差。今排檔內移而內側快馬減少，重戴曾得亞軍之開縫眼罩，預期可在二疊跟三四位，體力足夠之大馬，可憑較高級數配合馬房攻勢而取得佳績。

　　「老友記」曾在三班兩勝泥地千二，蹄下敗將「鐵胆王」和「龍城猛將」當時均有三班中級水準，勝後雙重加磅也可跟實力指標「真好漢」跑近，此程實力遠比一般升降機強。其後減分多且快，最近田草走勢有起色，回到最佳路程負磅不重，力足威脅。

方駿暉
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