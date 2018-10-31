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﻿翠絲過兩關——逍遙自在喜盈運

2018-10-31 列印
　　「喜盈運」至今仍未出頭，始終跑法純靠後追，要贏取頭馬總較前領馬困難。此駒前段落腳並不快，要靠後勁爭勝，不過上季尾已見前速改善，早段能置中競跑，相信距離勝門已經不遠。牠過去三戰泥地全取獎金，今場配上郭能，必決心打硬仗。

　　「逍遙自在」兩戰泥地全勝而回，特別是上季總場次589打破班際紀錄時間一役，姿態極之輕鬆，必定是新一代泥地王者。今季經一仗熱身開氣後，即回師泥地出戰，更不用負重磅作賽，要多贏一仗應毫無難度，獨贏佳選。

珊翠絲
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