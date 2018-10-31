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﻿伊仁絮語——靚加加鬥志鮮明

2018-10-31 列印
　　第二場「龍騰馬躍」來港初期備受追捧，可惜數度成熱仍未開勝門，上季演出更不進反退，整體表現令人失望。不過，這匹出自「喜能得勝」的賽駒轉至丁廄後，兩度試閘均走勢良好，加上血統有泥地根據，現評分已減至新低，應有班利可圖。

　　第五場「靚加加」今季兩度上陣皆表現不俗，雖然以往跑泥地中距離的表現較佳，但亦曾在短途上名。上仗負於「索先生」得亞後，此駒復課快跳均由蔡明紹主理，鬥志鮮明。今場有「有利高」、「勇冠多」及「霸氣」放頭，步速應不會慢，形勢非常有利，憑輕磅有力爭功。

Ian
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