﻿重點出擊——龍騰馬躍今晚食胡

電影《嚦咕嚦咕新年財》的男主角劉德華有一經典對白：「越爛嘅牌，越要畀心機打」！筆者有眼不識泰山，暑期文章提及丁廄馬普遍質素平庸，今季開倉前路茫茫，但好一個丁冠豪竟化腐朽為神奇，三扒兩撥進佔練馬師榜第二位，雖然勝出馬匹多以低班為主，總奬金更不及只得五W的高伯新，但總算一個好開始。



鬥志高昂的丁師傅，最可愛之處是部署手法明刀明槍。今晚第二場「龍騰馬躍」，過去兩季只一次上名，出賽亦只得十一次，明顯偏少。但看今季晨課，此駒多番由韋達主試，動態積極，而最近一課泥閘綵排，居中後上勝出，能趕過三班馬「嘉應傳奇」，可見態況勇銳。今次瞄準泥地千二，或因前季於同程蝕盡慢步速亦追入季軍，該役其末段時間，僅較同場泥地精英「開心旅程」稍慢而已，以後駒其後能多添兩冠一亞的水準計，「龍騰馬躍」居五班大佔便宜！



安西教練