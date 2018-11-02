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﻿馬場浮世繪——潘頓下周二出戰墨爾本盃

2018-11-02 列印
　　每年十一月份首個星期二舉行的澳洲墨爾本盃，一如以往，馬會於下周二將直播受注，在這場三千二百米的一級大賽中，潘頓獲邀策騎由華禮納訓練的「始終如一」爭標，騎者申請離港已獲馬會批准，並會於當日賽後隨即返港，下周三的谷草夜賽可如常披甲。

馬場浮世繪
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