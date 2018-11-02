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﻿馬場浮世繪——楊紹信愛駒明爭維省打吡

2018-11-02 列印
　　屬墨爾本春季嘉年華重要賽日的維多利亞打吡賽馬日，明日在費明頓馬場舉行，香港賽馬會董事楊紹信，聯同吳嵩、陳卓林、方黃吉雯和楊國琦等幾位馬主合養的「主場」（Home Ground），將按原定計畫出戰途程為二千五百米的一級賽維多利亞打吡，並會強配布文。

　　「主場」的練馬師石爾純透露，雖然馬兒不幸地抽得大外檔，但最重要是牠贏出表列賽智朗經典賽後，狀態穩步上揚，將會以最佳狀態出賽，加上長力不成問題及有布文之助，仍有望克服排檔劣勢交出佳績。

馬場浮世繪
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