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﻿馬場浮世繪——潘明輝望考獲車牌搬離宿舍

2018-11-02 列印
　　見習騎師畢業後，通常會盡快搬離馬會宿舍，不過剛於早前贏滿七十場頭馬畢業的潘明輝，目前仍在宿舍居住。火車潘解釋是因為未考獲駕駛執照，如果每朝坐的士去沙田馬場操馬，一來所費不菲，二來不太方便，所以只好暫留住宿舍。潘明輝表示希望下月可以順利考獲駕駛執照，等到有車代步，就會搬離宿舍。

馬場浮世繪
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