﻿史卓豐喜得歡樂

史卓豐近來成績突出，已接連兩次賽事起孖，季內頭馬數目累積至十場。昨晨他收操後表現，對最近手風轉順感到十分高興，並希望旺勢可以一直延續。周日婦女銀袋賽日，史卓豐繼續手握重兵，當中「歡樂之光」和「海南之星」近績良好，史卓豐認為這兩匹馬最有機會，可為他延續勝纜。



羅富全馬房的「歡樂之光」上季出道未幾，便能以破全港紀錄的贏出二千米賽事，鋒芒初露，而今季復出即勝後，評分已上升至一○六分，只要周日贏到三級賽婦女銀袋，便差不多肯定可以入選到十二月九日的國際賽。而由於潘頓造不到一一三磅，「歡樂之光」今仗遂由史卓豐接手，豐仔說︰「我自覺十分幸運，今次能有機會夥拍『歡樂之光』出賽，今（昨）晨我過檔策馬快跳，感到牠走勢暢順，目前狀態甚勇，周日列陣於三級賽，所遇對手雖是其出道以來最強，但本身只負一一三磅形勢頗佳，當有望贏馬捧盃。」



海南之星爭補中



姚廄「海南之星」上場初出即在一千米直路賽僅負於「龍城勝將」得亞軍，周日增程跑千二米，史卓豐認為這匹質新馬可以贏馬補中︰「『海南之星』上場賽前試閘的走勢不差，一早有備而來，只是礙於初出而輸蝕經驗，故於短兵相接時加速較慢，所以不敵對手。賽後馬兒操練正常，上周五再被遣往試閘，已進一步推高狀態，周日增程跑千二米，我認為應該更合發揮。何況排在三檔，在留放取位上有更多選擇，『海南之星』當可反先『龍城勝將』贏出在港首捷。」



最後，史卓豐表示偉廄「承你所願」近來操練持續正常，勇態仍然保持，剛戰配梁家俊雖未能上名，但是所負只個半個馬位，表現不算太差，今次負輕磅再跑同程千四米，排在四檔有利，當有望可以跑回應有水準，走入前列一席。



特約記者︰文傑