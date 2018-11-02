張氏理論——馬名最好咪亂改

於香港一千二百多匹現役馬中，閹馬佔了九成半，雄馬一般維持於三、四十匹。新到港的年輕馬多數會在稍後閹割，以雄馬身份退役的馬不多，雌馬近年維持每年一兩匹，但不要以為星期日初出之「華美公主」是雌馬，實是閹馬，甚至「四千金」及「大美人」都是閹馬。馬主雖然有起名自由，但老張真不明為甚麼要起用女性名於閹馬身上了。



香港馬會近年是太遷就馬主了，除了馬名雌雄莫辨外，更可改綵衣，當馬匹出賽後馬名不可再改，綵衣也不應改的，但多年前，一些馬主以轉運為理由，成功爭取了換綵衣，實是不好的先例。



最近有人倡議於某賽馬地設馬匹販賣平台，當一匹馬勝出後易主可以易名，老張實在難以接受，原來有落後地方如馬來西亞是可以易名，但實不宜鼓勵。外國馬售港後，英文馬名可以改，因為可說是從頭計起，但當年「原居民」回英作賽，英文馬名就要沿用初期註冊的愛爾蘭馬名了。



張福元