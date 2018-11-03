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﻿馬場浮世繪——入場可獲婦女銀袋日襟針

2018-11-03 列印
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  明日是一年一度的莎莎婦女銀袋日，當日每位入場人士均可獲贈「莎莎婦女銀袋日紀念襟針」乙個，襟針以多組半圓形圖案勾畫出馬頭造型，突顯「莎莎婦女銀袋日」時尚、高雅與美麗結集一身的傳統。禮品派送至第五場開跑前，先到先得，送完即止。

馬場浮世繪
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