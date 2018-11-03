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﻿馬場浮世繪——吳嘉晉受傷暫不宜策騎

2018-11-03 列印
  騎師吳嘉晉於上周六沙田馬場進行晨操時右足踝受傷，事後醫生檢查後表示，吳嘉晉的右足踝骨裂，未來四至六星期不適宜策騎。至於吳嘉晉何時可以恢復策騎，馬會將於適當時間再作公布。

馬場浮世繪
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