﻿鑽飾神聖客觀條件有利

今季新任公司騎師利敬國早前一輪急攻之後，近期聲勢稍為回落，在最近三個賽馬日都交白卷，他昨晨接受查詢時坦言，無論手風如何，自己仍然每天努力工作，出賽時都必全力為座騎爭取最佳成績。而在明日賽事的七匹座騎中，他認為來自呂廄的「鑽飾神聖」和「鑽飾明駝」機會最好。



「鑽飾神聖」早在今年八月便交由利敬國接手操練，可是九月初準備復出時因健康問題退出，到上場可恢復上陣時又逢利敬國停賽而易配潘明輝，結果後上取得季軍。周日「鑽飾神聖」的帥印終於回到利敬國手上，他說：「我在晨課策騎『鑽飾神聖』已有一段長時間，對其脾性當然有一定了解。上場此駒在田草千六米後上跑第三後，我再策騎牠操練多課，感覺到馬兒狀態和成熟程度都比之前進步，周日再跑同程，負磅不重兼再次抽得內檔，我預期牠的演出會更進一步，將有力挑戰同場任何一匹對手。」



對於列陣第九場的「鑽飾明駝」，利敬國表示剛戰因起步緩慢而沿途居後，在直路上又曾受阻，但末段卻可追得接近，表現尚算不差，只是未能上名有點可惜。他指出以馬兒當時的走勢推斷，增程會更合發揮，所以今仗轉跑千四米理應可以勝任。再說，復課後練馬師安排加強砥礪，快跳、彈閘做齊，備戰充足，所以「鑽飾明駝」將會以更佳狀態迎戰，毫無疑問今仗是爭勝分子。



無價寶進度良好



最後利敬國還提到，何廄「無價寶」本身仍有脾氣，不過最近兩仗在其胯下都可後上入位，顯然質新馬進度良好。昨晨他再夥拍此駒操練，雖然造出時間不快，但全程走勢暢順，走勢令他感到滿意。明日此駒增程跑千四米，相信更有利其後追跑法，如果早段有馬扯快步速，對其爭勝肯定更有利。



特約記者：文傑