  • 2018年11月3日 星期六
  • 19º
  • 95%
熱門： 交通費用補貼鄒文懷金庸垃圾徵費巴士墮長江

日報新聞 > 馬經

﻿深思熟慮——歡樂之光 勢不可擋

2018-11-03 列印
　　上周六「雲絲仙子」順利完成覺士盾四連霸，過程比想像中容易，能連贏四屆覺士盾之馬，可能是五十年甚至百年一遇，作為馬迷有幸可見證「雲絲仙子」此番創舉，也算是福份。

　　賽馬始終須要有一些名駒佳駟，才可留住馬迷。近期參與一些賽馬講座，席間與較年輕的馬迷朋友交流，問及他們喜歡賽馬之原因，不少人是被「精英大師」的所向披靡吸引，才開始留意賽馬，證明一流好馬永遠是賽馬的生招牌。

　　明日婦女銀袋賽的戲碼相當精采，焦點必然在「歡樂之光」身上，因為終於評分過百，可初次與全兄弟的「馬克羅斯」陣上交鋒。其實兩駒性能接近，但「歡樂之光」在港三勝皆締速驚人，今次勝在升班負輕磅，勝望仍高，如保持進度，未來應是頂尖份子。

思力
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd