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﻿勝在有方——歡樂之光搶分跑大賽

2018-11-04 列印
　　「歡樂之光」上季次仗戴眼罩轉到田草千八即以超快步速入Q，已知段速出色。再出輕勝之三班對手水準未算特別，但再出跑二千米，早段「翠龍」以超快步速領放，跟於二三位也能以新紀錄輕勝而回，之前四個多月全兄弟「馬克羅斯」才破了「雞尾酒」保持十多年之舊紀錄，確認其均速力同樣超強，當時已有級際賽頭馬水準。剛戰季內復出，又在同程段段快開下氣走已熱身之「比卡超」、「將才」和「翠龍」等馬，進度理想。相隔兩星期再出，大馬體重保持，上班遇一眾頂班馬而只負一一三磅，受讓太多，晨課換上史卓豐韁繩甚合，排七檔更安全，有力搶分進軍十二月之大賽。

　　「時時精綵」上屆打吡蝕位太多才失Q，其後連場走勢強勁。剛戰彎位走不利之外疊路段也能以全場最快末段衝近「巴基之星」，表現比已熱身之「鷹雄」更好。今增程更合，有力第八度在港入Q。「鷹雄」上仗雖賺偏快步速和有利路段，但衝勢確夠強，望蘇兆輝再騎高多少。

方駿暉
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