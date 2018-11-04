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﻿翠絲過兩關——佳知武仕大雄圖

2018-11-04 列印
　　告東尼對轉倉馬一向急進，「佳知武仕」上次也是筆者心水之一，看其前仗能與頭馬「鋒芒畢露」雙隻拋離對手，照計在三班要贏馬只是時間問題。可是上回沈拿全程走三疊，試問焉能不敗？今次增程千八雖未有根據，但練馬師不多等一周而選擇今日上陣，必有見地。加上用到蘇兆輝執韁，定要捧場。

　　今次婦女銀袋賽中，大家的焦點必落在「巴基之星」及「歡樂之光」兩匹全兄弟馬身上，可是筆者對「大雄圖」更有憧憬。此駒對上兩季都能一出即勝，擺明跑新鮮特佳，加上長途實力必屬本港頂級，初出亦可一爭。

珊翠絲
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