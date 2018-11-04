  • 2018年11月4日 星期日
  • 25º
  • 78%
熱門： 藍潔瑛鄒文懷巴士墮長江貿易戰金庸

日報新聞 > 馬經

﻿伊仁絮語——福嘉旺旺換人出冷

2018-11-04 列印
　　近三屆婦女銀袋賽均由苗廄馬奪得，可惜今年此倉無馬列陣，焦點遂落在「馬克羅斯」及「歡樂之光」一對全兄弟馬身上。前駒是去年香港盃盟主，但近況低沉，後駒是沙田二千米草地的紀錄時間保持者，對上三仗愈贏愈易，今次負最輕磅上陣，若沒有對手在賽事早段與之纏鬥，應可穩勝。不過，今場始終是牠在港首度挑戰級際賽，當中難度不少。有見及此，筆者較留意轉廄初出的「大雄圖」。

「大雄圖」對上兩季初出均告獲勝，陣上演出亦穩定，最近晨課由副練主理，走勢清脆利落，若「馬克羅斯」及「歡樂之光」於早段互相鬥搶，隨時會扯快賽事步速，形勢將對後勁強橫的「大雄圖」非常有利。

　　第八場「福嘉旺旺」在澳洲三級賽卡賓會錦標取得季軍，本身出賽經驗較少，上仗角逐谷草一六五○米成為大冷門，末段後上如箭，最終負於「星運判官」三乘，表現有板有眼。此駒父系為法國打吡盟主「戲劇泰斗」，母系亦具長力，今仗換上策後勁馬特別拿手的利敬國，有力出冷。

Ian
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd