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﻿馬場浮世繪——方嘉柏今返港明晚復督師

2018-11-06 列印
　　方嘉柏於上周末離港前往澳洲辦理私事，因而缺席剛周日的婦女銀袋賽日，但據悉他在今日會返抵香港，故明晚將可在跑馬地現場督師。方嘉柏自於十月廿一日贏完「活影」，已連續四次賽事無進帳，明晚出賽馬陣容甚鼎盛，第四場「電子大師」和第七場「精彩輝煌」均為牌面馬，當有望打破悶局。

馬場浮世繪
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