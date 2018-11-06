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﻿馬場浮世繪——周日受注七場日星大賽

2018-11-06 列印
　　馬會已定於本周日午間，從日本京都競馬場轉播女皇伊利沙伯二世盃，以及從新加坡克蘭芝馬場轉播新加坡金盃賽馬日的六場賽事，並設彩池接受投注。

日本的女皇伊利沙伯二世盃，將於周日下午二時四十分開跑，這場只供三歲以上雌馬參加的二千二百米國際一級賽，是日本秋季其中一項重要的國際賽事，出賽馬匹排位將於周五下午公布。

　　至於新加坡金盃賽馬日的六場轉播賽事，首場於周日下午三時零五分開跑。重頭戲新加坡金盃歷史悠久，這場二千米新加坡一級賽供三歲以上馬匹參加，屬彼邦三冠大賽尾關。而同日另一項焦點賽事乃香港賽馬會錦標。香港與新加坡兩地賽馬會每年都會舉辦一項以對方命名的賽事，以表彰雙方長期合作關係。新加坡金盃賽馬日全部排位，亦會於周五公布。

馬場浮世繪
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