﻿勝在有方——好得威戰鬥力急升

「好得威」前仗換上田泰安後，能氣走其後再入前兩名之「驫驫」和「旋風腿」，看締速已提升至四班頂水準。剛戰更勁，以中等稍偏慢之步速順放，末段能以22秒76將總時間拉快至比後一場之三班頭馬「問鼎高峰」快0.51秒，能拋離同樣守好位而曾在三班上名之「幸運飛駒」三乘，戰鬥力急速提升至三班中上級。四歲PPG精英只跑了六仗，正處大熟黃金期，尚有大把在手，以早前「鄉村瑰寶」上班輕易連捷計，應穩亞望冠。



最強對手是「同樂日」，上季一再在二班田草中距離得三至五名，級數能力遠比此組短途馬高。上仗起步不算慢，留到尾列也能以21秒83衝過最近贏馬之「皇仁先鋒」。同父馬合谷草，最近泥閘起步甚快，季初谷閘跟高班馬同試走勢也不差，切入二疊跟好位後也有贏面。



方駿暉