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﻿翠絲過兩關——電子大師合拍威龍

2018-11-07 列印
　　「電子大師」前次贏谷草，看騎師的處理手法，明顯早知牠是超班馬，最終以十二倍告捷，幕後必定大豐收。今次肯再攻谷草，對手無多之下，要再下一城毫無難度，可以再追。

　　「合拍威龍」連續兩仗配麥偉利，摩廄這類陌生配搭，成功率一向偏低，故此連敗絕不為奇。上仗出戰谷草一哩時，直路在內欄塞車，結果由韋達策騎的「軍民歡」走外檔長驅直進贏馬。今次韋達重掌帥印，不難來個大變身，值得一敲。

珊翠絲
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