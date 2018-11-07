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﻿伊仁絮語——合拍威龍上仗驚喜

2018-11-07 列印
　　第六場「合拍威龍」來港後一直表現平平，可歸咎尚未適應水土及仍嫌稚嫩。但上仗角逐谷草一哩，行圈時大汗淋漓，陣上表現卻令人驚喜，如非直路上未能望空，應可跑得更近。今次重遊舊路兼強配韋達，同場對手實力一般，若其臨場情緒轉穩，有力跑入前列。

　　第七場「好得威」轉投告東尼馬房後四戰取得兩冠一季，表現持續進步。上仗角逐谷草千二，憑靚檔位之利一放到底，更大勝三個身位。復課快跳見牠走勢仍勁，今首度升班出戰，負磅大幅減輕，若能把握早段，應可連下三城。

Ian
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