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﻿馬場浮世繪——韋達連續贏五期谷戰

2018-11-08 列印
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　　早前在谷戰取得在港第一千八百W的韋達，昨晚又在此窄場福地贏馬，他策騎摩廄「健康美麗」爆出二十二倍W。不經不覺，原來韋達已經連續五次谷草賽事都有馬贏。

馬場浮世繪
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