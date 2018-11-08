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﻿馬場浮世繪——巴度開齋壞石廄好事

2018-11-08 列印
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　　巴度與蘇兆輝剛周日同時開始客串，後者在首日已取得頭馬，昨晚則輪到巴度開齋，他在尾場策騎伯廄「有理共想」後上如飛，於終點前趕過「亞馬寶寶」，破壞了石廄中三元的好事。

馬場浮世繪
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