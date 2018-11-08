﻿利敬國谷草開齋捧盃

昨晚唯一錦標是美國會所盃，結果由利敬國策騎姚廄「小鳥敖翔」大熱掄元，騎者亦取得來港後谷草首場頭馬。至於徐雨石憑「團圓豐收」及「埼豐」梅開二度，如非尾場「亞馬寶寶」僅敗，已經成功中三元；而擊敗「亞馬寶寶」的「有理共想」，騎者巴度取得今季客串首W。其餘田泰安憑「巴基小子」贏馬，另加兩場亞軍，最終成為騎師王。



昨晚舉行的美國會所盃，結果由大熱門的姚廄「小鳥敖翔」一放到底取勝，騎者利敬國今季初來客串，雖然很快已打開勝門，但一直只曾在田草贏馬，而且其谷戰演出更遭人詬病，今次終算盡吐烏氣！賽後他高興地說：「今場的勝利感覺，就像我早前勝出在港首W一樣，因為我等待這場谷草頭馬已經一段很長時間，跑馬地馬場彎急且賽事步速甚快，我需要時間適應，幸好如今總算有收成。至於今場取勝的『小鳥敖翔』雖然情緒緊張，但並非難以操控，而且速度十足，跑短途最合適，季內大有機會再添頭馬進帳。」



徐雨石昨晚憑「團圓豐收」及「埼豐」起孖，兩駒分別由黃皓楠和巫顯東一放到底，練者表示：「『團圓豐收』是我首匹取勝的從化馬，牠在當地試閘已經走勢不俗，但今仗主要贏在對手弱，本身居第五班也有利，結果一放到底。『埼豐』寧願在第四班負輕磅，好過落第五班負重磅，而今仗正是贏在負超輕磅，才能於終點前力抗對手衝刺，當然同場的『威震天』沒有與我們鬥燒也屬關鍵。」



此外，昨晚葉楚航和何良都有馬贏，前者憑「赤水神駒」增添進帳後說：「『赤水神駒』始終以放頭威力最大，今仗配黃俊可減七磅，更排得一檔，所以賽前已吩咐騎者要搶放，剛好場地有利內欄，步速也合發揮，結果成功報捷，勝後牠要升上第三班，如果形勢造就，相信仍然有機會爭勝。」



而憑「放眼量」贏馬的何良則說：「『放眼量』演出非常忠心，上仗狀態初起仍能拼得一席季軍，今次狀態更進步，賽前我自然有信心，臨場我吩咐李寶利要留後追，因為最適合此駒跑法，結果受惠於快步速取勝。」



記者：文傑、亨利