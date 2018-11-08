順理成章——魅影揚飛未盡發揮

剛周日是沙田跑道換冬草後的首次賽事，結果出現大利內欄的偏差模式，但前領馬卻未算盡佔優勢，好演出的馬大多是沿欄轉彎守好位。而可直領到底的一駒，是在婦女銀袋賽中奪標的「馬克羅斯」，然而該賽是由此駒主宰形勢，而全兄弟馬「歡樂之光」在史卓豐胯下未有盡搶，兩駒各安本份之下，結果雙雙率先衝線。末段「歡樂之光」雖然看似可以逼近，但最終亦難越雷池，跑法是否明智見仁見智，日後這對全兄弟馬再碰頭的話，可能又有另一番演繹。



至於提到不智的發揮，自然要說田泰安策騎「魅影揚飛」的一場。雖然起步不久此駒曾被碰撞，但其後有足夠時間搶佔內欄推進，惟田泰安卻留住守二疊，並讓「承你所願」先行，先不論前駒在末段看似乏力，但騎師早段欠積極的處理方式實值得質疑，可是賽後報告未見競賽小組查問，投注了此駒的馬迷自然有點不服氣。



另外「巴基之星」也是在田泰安胯下有罷跑之勢，不過這個舉動是馬匹本身問題，鞍上人的責任相對不多，反而要研究「巴基之星」每逢在對面直路起步的賽事都出現這情況，馬會是否有某類的限制安排，可保障投注人的利益？



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