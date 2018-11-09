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﻿馬場浮世繪——潘頓批評利敬國被罰五千

2018-11-09 列印
  馬會競賽小組於前晚賽事開始前，就騎師潘頓在上月二十八日跑馬地日馬後發出的一則推特訊息（Tweet）進行研訊。

  該訊息內容主要是批評騎師利敬國，於當日第四場賽事策騎「千金一諾」時之騎法，結果潘頓被裁定違反賽事規例第155(5)條，有關不適當行為的規定，最後被判罰款五千元。在衡量罰則時，小組考慮了各方因素，包括潘頓過往主動協助馬會推廣賽馬運動，但小組仍告誡他，今次他對其他騎師作出暗示批評之舉並不符合賽馬運動的最佳利益。

  而「千金一諾」巧合地將於明午賽事配潘頓出賽，競逐第六場四班千八米。

馬場浮世繪
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