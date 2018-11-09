﻿張氏理論——美國賽馬泥地最強

賽馬於美國不算是重要體育項目，一定不入五大，只勉強可入十大，但基於歷史理由，美國的純種馬於五十至七十年代是全世界最好的，近半世紀才由歐洲取代，但只限於草地馬，美國沙泥地馬仍是全球最好質素了。而美國騎師一向於歐洲表現一般，因為沙泥地賽事與歐洲中長途草地賽不同，尤其是英國的大馬場都不是平坦及直路長，與美國短直路不同。
美國一般馬場，外圈是沙泥地，草地是內圈，於港澳兩場相反。全北美只有一馬場是草地於外，就是加拿大多倫多活拜馬場，因為構思建好這馬場的人是一位親英名人，即「北地舞人」之育馬者。
張福元
「陀槍師姐」袁嘉穎（阿Wing）前日早上在深水埗港鐵站內無懼鎅刀男，一槍擊倒對方。事發後一天，她照常上班，其臨危不亂的表現，令警隊士氣大振，被視為未來「一哥」人選的行動處處長鄧炳強昨天特地探望她和一同...
2018-11-09
中國繼人臉識別系統後再推出「步態識別」系統。該項技術能通過人體全身的肌肉、骨骼和神經靈敏度所構成的步態特徵來辨識身份，即使遮掩面部、背向鏡頭、故意寒背或裝跛都瞞不過它。北京和上海警方已應用該系統。 據報道，該系統由北京銀河水滴科技公司生產，CEO黃永禎接受訪問時介紹，有別於人臉識別五公尺距離的限制，步態識別距離可達五十公尺，而且只要零點二秒就能辨識出身份，精準度據稱有九成四。他又認為這項技術能彌補臉部識別的不足。 目前該系統仍有未能即時辨識分身的限制，一小時的影片上傳到軟件後，需要約十分鐘才能完成分析。世界各國如英、美、日等都已研發此技術超過十年，但中國在此「捷足先登」，率...
2018-11-09
美國總統特朗普在中期選舉結束後第二天便整頓內閣，司法部長塞申斯（Jeff Sessions）應總統特朗普的要求辭職，塞申斯的副手惠特克（Matthew Whitaker）獲委任為代司法部長，由惠特克負責監督獨立檢察官米勒所領導的「通俄門」調查工作。有民主黨議員感到不滿，指國會應該調查塞申斯下台的「真正原因」。特朗普警告民主黨控制的眾議院不要對他的政府進行諸多調查，否則他會反擊，但另一方面他提議與在野民主黨合作處理優先議題。 特朗普周三在Twitter發佈訊息，證實塞申斯辭職及由惠特克暫代司法部長的消息。塞申斯向特朗普提交一封只有一頁的辭職信，說：「在你的要求下」提出辭職。七...
2018-11-09
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，中原高級資深分區營業經理黃惠霞表示，荔枝角曼克頓山5座中層G室，面積674方呎，三房間隔，議價後以1280萬易手，呎價18991元，新買家為同區換樓客。據了...
2018-11-09
美國中期選舉塵埃落定，市場焦點轉向聯儲局今日凌晨三時公佈的議息結果，以及會後聲明，以從中揣摩利率政策走向的啟示。聯儲局公開巿場委員會結束兩日息口會議，一致決定維持利率不變，符合巿場預期。 儲局...
2018-11-09
費倫天拿於意甲近四輪不勝，本輪前已遭第四、五位的AC米蘭和拉素一起拋離五分。幸而，盛傳獲祖雲達斯等豪門垂青的前鋒費達歷高基艾沙矢言為表忠誠誓言拼命爭取入球，助球隊今晚意甲作客費辛隆尼全取三分，客勝去馬。 （Now638、有線614、654台周六凌晨3:30直播） 剛仗意甲紫百合主場被羅馬逼和1:1，近四輪錄三和一負被第四的AC米蘭拉開五分，再有差池爭奪前四名歐聯席位便困難重重。 行動回應豪門挖角 儘管該隊近四輪聯賽所入三球有兩球來自十二碼，但傳獲祖雲達斯、國際米蘭等豪門挖角的費達歷高基艾沙是時候以入球示忠：「我在這裏過得開心，現在是時候以表現證明實力，集中精神貢獻球...
2018-11-09
繼高效風筒後，Dyson最近發表另一美髮神器Airwrap，巧妙利用物理現象「康達效應」，用家只要將頭髮靠近神器，秀髮便會乖乖被吸附，再沿氣流自動捲繞，過程輕鬆方便！ 文：阿卓爸爸圖：蔡建新產品查詢：...
2018-11-09
樂基兒日前於社交網宣佈懷孕喜訊，昨晚肚凸凸出席公開活動，分享懷孕喜悅，她的前夫黎明（Leon）昨日較早時間出席活動時，未有回應有關她有喜的提問。樂基兒毫不介意，並說：「不是每人都回答別人的事，It&#...
2018-11-09
膠禍嚴重，破壞生態，每一個人都有責任「走塑」，尤其銷售過程產出大量塑膠廢物的商號，例如快餐店，須負上更大的社會責任，減少使用膠餐具。昨天本港三大連鎖快餐店加入「走塑」行列，起了示範作用，讓其他店舖參考，當愈來愈多人響應，「走塑」便有希望成為集體主流意識。 香港飲食業聯合總會與三家大型連鎖快餐店磋商，展開為期兩個月的先導計劃，顧客在美心MX、大家樂及大快活購買外賣，凡免取一套即棄餐具，即可獲得印花一枚，集齊六枚，可換領重用餐具一套或堂用熱飲一杯。 先導計劃有兩大重點，一是以環保餐具回饋消費者，鼓勵他們多使用，培養成習慣，不再使用即棄膠餐具；二是響應「走塑」的顧客會獲得小優惠，...
2018-11-09
馬會競賽小組於前晚賽事開始前，就騎師潘頓在上月二十八日跑馬地日馬後發出的一則推特訊息（Tweet）進行研訊。 該訊息內容主要是批評騎師利敬國，於當日第四場賽事策騎「千金一諾」時之騎法，結果潘頓被裁定違反賽事規例第155(5)條，有關不適當行為的規定，最後被判罰款五千元。在衡量罰則時，小組考慮了各方因素，包括潘頓過往主動協助馬會推廣賽馬運動，但小組仍告誡他，今次他對其他騎師作出暗示批評之舉並不符合賽馬運動的最佳利益。 而「千金一諾」巧合地將於明午賽事配潘頓出賽，競逐第六場四班千八米。 馬場浮世繪
2018-11-09