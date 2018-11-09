﻿張氏理論——美國賽馬泥地最強

全球最大賽馬盛事之一，育馬者盃賽日於上星期六於美國根州舉行，歐洲來客揚威草地賽事，其中沙特阿拉伯王子鴨都拿名下兩駒都贏出，極熱忱的馬迷或可於網上收看，但就要在深夜三至五時看了。因為美國東岸的時差與香港剛好是十二小時，正因如此，馬會無轉播受注。事實上多年來只試過兩三次播美國賽馬而不成功，因為時差問題，看的人不多，下注的人也少。



賽馬於美國不算是重要體育項目，一定不入五大，只勉強可入十大，但基於歷史理由，美國的純種馬於五十至七十年代是全世界最好的，近半世紀才由歐洲取代，但只限於草地馬，美國沙泥地馬仍是全球最好質素了。而美國騎師一向於歐洲表現一般，因為沙泥地賽事與歐洲中長途草地賽不同，尤其是英國的大馬場都不是平坦及直路長，與美國短直路不同。



美國一般馬場，外圈是沙泥地，草地是內圈，於港澳兩場相反。全北美只有一馬場是草地於外，就是加拿大多倫多活拜馬場，因為構思建好這馬場的人是一位親英名人，即「北地舞人」之育馬者。



張福元