﻿勝在有方——英之友強配交代

「英之友」上季來港養在李易達馬房，曾在三班田草千二入位，當時比現在高十六分，賺形勢下跟實力指標「最驫」跑近而氣走其後可入Q之「清福」。其後轉到谷草，同樣形勢有利下得殿軍，但該役有三匹鄰近對手其後很快便贏馬，兩仗的演出均有三班中級水準，實力比一般升降機高得多。剛戰屬轉倉後初出，起步本最快，於特利前置之跑道形勢竟留後跑，於轉彎走三四疊的劣勢下，直路尚有追勢，反映已有起色。五歲自購馬在外地只跑五仗，應未用盡，如今落到四班換上馬房愛將李寶利，有力展現真正實力而贏馬交代。



「快樂旅遊」上仗初戴眼罩即能段段快開下輕勝，只嫌欠缺新鮮感後，今次外側又多了兩匹快馬，三倍半以上才合理。



方駿暉