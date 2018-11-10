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﻿翠絲過兩關——精英寶貝必定搏盡

2018-11-10 列印
　　第七場「喜勝駒」上季雷聲大雨點小，今季轉投方廄後，倉主自然想盡快交代。上季牠四戰田草千四米全取獎金，從中可見應是最佳出路。今賽前操練充足，並吼準強項而臨，值得憧憬。

　　第九場「精英寶貝」轉丁廄初次上陣，未知表現如何，且看牠剛季升上三班的兩仗，先在593場次僅敗給「豹子頭」，之後620場次跑至流鼻血，未能再贏殊不夠運。今次轉廄初出，按丁冠豪對轉倉馬的急進手法，必定搏盡。

珊翠絲
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