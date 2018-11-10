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﻿伊仁絮語——錶之皇者一出即勝

2018-11-10 列印
　　第二場「好客本色」是出自「達先寶馬」的五歲馬，在港至今二十一戰，只得六次上名紀錄，可說甚為欠運。上仗牠初跑泥地兼排十二檔，當日的跑道偏差較有利前置，但竟能交出強橫後勁，憑一條直路追入第四，表現非常出色。此駒的同父馬如「上簽」及「喜進」等，當中不少是泥地翹楚，今仗排一檔起步，只要早段別落後太遠，有力打開勝利之門。

　　第四場有三匹初出馬，其中「錶之皇者」要特別留意。此駒來港前已由現時馬主擁有，上陣一次即大勝五個馬位，雖然該役對手未算太強，但其贏馬姿態甚輕鬆。來港後，此駒六度試閘愈趨成熟，今場對手不多，可望一出即勝。

Ian
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