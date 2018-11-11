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﻿馬場浮世繪——麥菲文告別戰贏老實人

2018-11-11 列印
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　　昨日是麥菲文在港最後一天從練，臨別秋波派出四駒出戰，結果首匹上陣的「老實人」便告取勝，而之後再憑「愛馬劍」跑得位置。賽後麥菲文表示：「我很高興在馬房結束前的最後一個賽馬日，憑『老實人』交出頭馬。我在港一季多的時間裏，印象最深刻是上季開齋兼起孖，另外認識了很多好朋友，這都給我帶來不少美好回憶，希望返回雪梨開倉練馬後，能夠訓練到一匹質高好馬，屆時來港跑國際賽。至於『老實人』賽後極可能轉投時廄，因為馬主有豢養馬匹在該廄。」

馬場浮世繪
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