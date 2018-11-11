馬場浮世繪
馬場浮世繪——泰仔明輝齊贏馬壯行色
涉胸襲多名女同事 「律政鹹豬手」被起訴
本報於今年六月一連兩天獨家披露律政司「#Me Too」醜聞，揭露律政司刑事檢控科一名年約五十歲姓王的男高級檢控官涉嫌在辦公室走廊，向迎面而來的女同事及下屬「撞胸」，事件擾攘近一年。消息指，該名「律政鹹...
2018-11-10
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漁民患肺炎武警中毒 泉港洩碳九臭氣熏天
福建泉港海域周日（四日）發生碳九洩漏，福建東港石油化工公司六點九七噸碳九洩漏，導致有漁民疑患上雙肺炎症，整個泉港區亦臭氣熏天，師生需要戴口罩上課，有武警亦中毒入院。當地環境部門指，當地的空氣已大致恢復...
2018-11-10
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最大艷彩粉紅鑽 估值3.9億
藝術品拍賣行佳士得將於下周二拍賣一顆將近十九卡的粉紅鑽石，它被評為鑽石顏色最高等級，成為佳士得歷來提供拍賣的最大艷彩粉紅鑽，估計成交價可達三千萬至五千萬美元（二億三千四百五十二萬至三億九千萬港元）。 這顆粉紅鑽將在日內瓦拍賣，它呈長方形切割，名為「粉紅遺產」（Pink Legacy），來自著名的奥本海默（Oppenheimer）鑽石家族。 佳士得國際珠寶部門主管卡達奇亞形容，這顆鑽石的非凡出身，無疑將讓它自成一格，成為全球最重要的鑽石之一。 過去僅有四顆十卡以上的艷彩粉紅鑽在拍賣會上出售。「粉紅遺產」拍賣前，分別在香港、倫敦及紐約展出。
2018-11-10
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亮賢居高層盡覽市景
誰說居於半山甚至山頂，景觀才會開揚。今次介紹的大角咀亮賢居，正有高層單位放盤，單位面積1168方呎，客廳裝潢亮白，加上逾10呎高樓底，配合落地大窗，空間感特強，將西九龍一帶繁華景致隨時映入室，傲視全區...
2018-11-10
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儲局料加息 港股急瀉625點
美國聯儲局一如預期維持利率不變，但會後聲明提到美國將繼續漸進加息，暗示下月再度加息機會很大，利淡大市。加上市場憂慮內銀政策風險，上證指數失守2600點關，錄得五連跌，加上騰訊（700）績前遭拋售，拖累...
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鋒力勝一籌 榜首蜂螫仁
多蒙特今季復甦高踞德甲榜首，全因進攻四人組大放異彩，當中輔鋒馬高列奧斯表現最出色。相反拜仁慕尼黑出閘脫腳，本季轉任九號半的湯馬士梅拿狀態低迷。兩軍在今晚德甲火併，列奧斯勢率領四人組在主場奏捷，支持主勝。 （Now670台、FOX+周日凌晨1:30直播） 去季德甲殿軍多蒙特今季由新帥法華利執教下意外彈出，頭十輪聯賽錄七勝三和高踞榜首，攻擊四人組查頓辛祖、柏高艾卡沙和基斯甸普列錫，與隊長馬高列斯無堅不摧。蜂軍於十場聯賽共入三十球，四人合共收錄十八球、十一次助攻，當中以貢獻六入球、三助攻的馬高列奧斯表現最出色。這名廿九歲隊長矢言有信心領軍擊敗拜仁，結束過去四次各賽事鬥後者...
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感謝周年慶 智選護膚品
限量套裝優惠吸引 Sogo感謝周年慶是半年一度掃貨盛事，場內美容專櫃會推出限量套裝，優惠相當吸引，例如Orlane超效水凝補濕面霜組合，折扣高達四折。另外推介L'Occitane皇牌之選蠟菊...
2018-11-10
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胞姊及300親友出席追思彌撒 藍潔瑛返天家 李麗珍陶大宇哀別
曾有「靚絕五台山」美譽的藍潔瑛，日前被揭發在赤柱寓所猝逝，享年55歲。聖名「Maria」的她，昨晚獲生前領洗的赤柱天主教聖亞納堂舉行追思彌撒悼念，圈中好友陶大宇、鄧萃雯、李麗珍等300位親友出席，哀別...
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好好過日子——討厭的政客
這天上午坐港鐵到深水埗，月台上人擠成一堆，有警察維持秩序慢慢往外走，站裏許多警察狀似戒備，好不容易擠出港鐵站，才看到網上新聞說，深水埗港鐵站有個男人用鎅刀襲擊一名女警，女警自衞開槍，打中男人腹部。 難怪港鐵站裏這麼墟冚，原來碰到了事故。 晚上回家看電視新聞，見立法會議員陳克勤對記者說，警察自衞要注意場合，像港鐵站這麼多人的地方開槍，容易殃及池魚。 警察開槍守則之一，就是當人（包括警察自己）受到生命威脅的時候，可以開槍自衞。這就是警察開槍的一個原則，並沒有再強調開槍要分場合，因為「生命威脅」是一種處境，不分場合。歹徒要發難，是不會理甚麼場合的，在人少的地方警察的命是命，到了人...
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馬場浮世繪——麥菲文告別戰贏老實人
昨日是麥菲文在港最後一天從練，臨別秋波派出四駒出戰，結果首匹上陣的「老實人」便告取勝，而之後再憑「愛馬劍」跑得位置。賽後麥菲文表示：「我很高興在馬房結束前的最後一個賽馬日，憑『老實人』交出頭馬。我在港...
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