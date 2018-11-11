  • 2018年11月11日 星期日
  • 23º
  • 80%
熱門： 陳展鵬單文柔廣東話東涌港珠澳大橋

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——泰仔明輝齊贏馬壯行色

2018-11-11 列印
Previous Next

　　田泰安、潘明輝和利敬國今日會到新加坡客串，昨日三人在港先行搏殺，結果田泰安贏沈廄「文武傳奇」，潘明輝贏摩廄「勝利歡星」及賀廄「冰糖葫蘆」，兩人成功贏馬壯行色。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd