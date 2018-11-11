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﻿馬場浮世繪——高伯新200W未能見證

2018-11-11 列印
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　　高伯新昨日憑「大籐王」捧走樂聲盃，而且是其在港第二百W，但練者卻錯過了拉頭馬的機會，皆因他為了慶祝父親的八十大壽，於剛戰周三尾場前已啟程返英國，暫時仍未回港。

馬場浮世繪
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