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﻿馬場浮世繪——潘頓示範點贏千金一諾

2018-11-11 列印
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　　潘頓因在網上揶揄利敬國策騎「千金一諾」的表現，結果被馬會罰款五千元，昨日輪到潘頓策騎此駒，結果於終點前僅僅後上取勝，親身示範何謂最佳演繹。賽後有欄邊馬迷向潘頓豎起拇指以示讚賞，騎者立即以相同動作回應，心情大好。

馬場浮世繪
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