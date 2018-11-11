﻿潘頓帽子戲法封王 羅富全潘明輝大摩起孖 大籐王捧樂聲盃

昨日重頭戲肉為樂聲盃，結果由史卓豐策騎「大籐王」勝出，而此場亦是練者高伯新在港第二百W。至於潘頓先與羅富全合作贏「繽紛遊戲」、「數糊勇士」，之後再贏容廄「千金一諾」，並於第九場賽後提前成為騎師王。其餘潘明輝與大摩合作勝出「勝利歡星」後，練者另贏「標準猴王」，騎者另贏「冰糖葫蘆」，齊齊梅開二度。



昨日的樂聲盃由一班馬角逐千四米，結果臨場次熱門的「大籐王」捧盃，騎者史卓豐賽後說：「上季我曾經策騎『大籐王』取得三連捷，對其特別有好感，今次有機會再夥拍上陣，當然感到高興，今仗牠跑最正宗途程的千四米，早段有快步速幫助，得以在直路發揮追勁，終點前越過對手勝出，雖然此駒暫時跑此程特佳，但我認為有長力扳至千六米。」



至於在樂聲盃憑「小巨人」跑第三的潘頓，在之前場次已憑「繽紛遊戲」、「數糊勇士」及「千金一諾」中三元，最終亦成為騎師王。而憑「繽紛遊戲」及「數糊勇士」起孖的羅富全則說：「今仗潘頓要全程推騎『繽紛遊戲』，而且牠早段未能上口，但入直路取得平衡後追勢強勁，看來增程發展會更好，估計可以跑一哩。而『數糊勇士』以三歲馬身分負一百三十一磅，仍然能夠再贏，證明本身不斷進步，由於其步幅甚大，雖然短期內會繼續角逐千四米，但日後會跑千六米較合。」



其餘「千金一諾」練者容天鵬透露：「今仗是潘頓主動索騎『千金一諾』，實在臨場人馬也發揮出色，但此駒轉彎時蝕位不少，要潘頓力鞭之下才告險勝，恐怕耗力過多，因此會小休後再上陣，如果其健康穩定，相信成績仍可持續向上。」



另一方面，今日往新加坡客串的田泰安和潘明輝，昨日都報捷，一於贏馬壯行色，前者憑「文武傳奇」大熱食頭胡，練馬師沈集成指：「『文武傳奇』如今四歲才大熟大勇，而且腳法田草皆宜，部署非常彈性。希望今仗勝後最多只加八分，那便可以繼續角逐五班賽，爭取再勝一仗。」



至於潘明輝則贏「勝利歡星」及「冰糖葫蘆」，而前駒練者大摩另贏「標準猴王」，同告起孖，賽後大摩說：「『勝利歡星』今仗贏得非常有運，要稱讚潘明輝發揮出色，雖然他如今只獲減三磅，但我仍然會給予其支持。『標準猴王』方面，我曾經向其在外地的練馬師查詢資料，對方認為牠短優於長，而今仗正好證明跑千四米較一哩出色，另外郭能的留放亦可圈可點，雖然排十二檔，但起步後成功留守前領馬之後，盡量避免耗力太多，待至入直路才全力衝刺，結果以佳勢勝出，希望馬兒進度正常，再出能夠爭取連捷。」



記者：文傑、亨利