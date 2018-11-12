雷神自拍表歸心

深受香港馬迷歡迎的三屆冠軍騎師莫雷拉，昨日向傳媒發出一段自拍影片向馬迷問好，被接受傳媒提問，闡述其在日本考試失敗後的心路歷程，以及未來計畫。雷神表示將在周日在港參戰國際賽預賽，稍後將申請出任蔡約翰馬房主帥，望馬會牌照委員會批准。



莫雷拉在影片中表示，自己早有計畫長駐日本發展，暑期往當地客串時與家人的生活亦甚愉快，可是因其後考試失敗，未能實現夢想。不過他認為這是人生過程，並早為一旦失敗作好準備，遂有回港念頭︰「我的太太和孩子都支持我往日本逐夢，不過早在考試前，我答應太太如事情不如我們所想，便由她決定我們的下一個目的地。其實在我知道考試結果前，她便表示希望回港，因為她與孩子都在香港生活得很愉快，我的快樂則一直來自家庭，於是便有回港念頭。」



莫雷拉接着表示，其後他聯絡蔡約翰問意見，對方只簡單回覆一句「Joao，你是無可代替」。雷神因而深受感動，便不再作他想望重回香港。他又謂在港幾年間認識了很多朋友，當初分別時也傷心一段長時間，對香港充滿了回憶，所以也希望香港這地方在自己的人生中，將佔有更大比重。



莫雷拉又透露，蔡約翰與他稍後將申請出任主帥事宜並待馬會牌照委員批准，如果成事，他日後定會如昔日般全力以赴，「我和蔡約翰都非常了解對方，屆時肯定會互相幫助，但亦希望有機會助其他馬房贏馬。」



雷神將於周日先來港客串一天，主要是在幾場國際賽預賽披甲，包括策蔡廄「旺蝦王」出戰馬會短途錦標，以及騎羅廄「歡樂之光」競逐馬會盃。他說︰「『旺蝦王』是蔡廄中一匹已展示遇良好質素的佳駟，希望屆時在我胯下亦能夠交出之前配其他騎師的水準，我要衷心感謝蔡約翰的支持。」



莫雷拉的自白影片，可登上https://www.facebook.com/singtaoracing/videos/512524842558285/觀看。



特約記者︰文傑