馬場浮世繪——莫雷拉無悔東瀛經歷

莫雷拉於自白影片中，亦提到在對長駐日本計畫失敗的感受。被問到既然考試未能及格，東瀛夢因而觸礁，究竟他有沒有後悔當初選擇離開香港？莫雷神回答說：「我倒沒有後悔過，人生就是要做出這樣的決定，才可以從中學習。更重要的是就是有此經歷，我才深切了解到香港的好處，了解到我們（家人）如何喜歡這個城市。」



話雖如此，莫雷拉始終強調仍很喜歡在日本出賽：「這個國家真的沒有令我失望，我能夠策騎很多具潛質的好馬上陣，馬場和所有設施都很好，所有人都尊重對方，而且他們處事公平，我更認為值得大家學習。我十分感謝日本中央競馬會給我這個寶貴的機會，過程中所得的經驗，將陪伴着我的今生。」



馬場浮世繪