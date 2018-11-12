馬場浮世繪
馬場浮世繪——潘明輝星洲客串得冠季各一
馬場浮世繪
整容名醫診所 女子打肉毒桿菌昏迷
一名中年女子昨日在整容外科專科名醫李宏邦（圖）醫生尖沙嘴的美容中心內昏迷，送院搶救後有性命之虞。消息稱，這名女子昏迷後，李醫生一度向警員稱，女事主疑哮喘病發，他給她開藥服食後暈倒，但有人其後又改口涉打...
2018-11-12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
漁民患肺炎武警中毒 泉港洩碳九臭氣熏天
福建泉港海域周日（四日）發生碳九洩漏，福建東港石油化工公司六點九七噸碳九洩漏，導致有漁民疑患上雙肺炎症，整個泉港區亦臭氣熏天，師生需要戴口罩上課，有武警亦中毒入院。當地環境部門指，當地的空氣已大致恢復...
2018-11-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬利布25萬居民逃離家園 加州山火持續增至25人死
美國加州北部及南部的山火持續蔓延，增至二十五人死亡，一百一十人失去聯絡，是當地死傷人數第三多的山火。其中北部的坎普山火，重災區天堂鎮及周邊再發現多十四具遺體，令到當地的死亡人數增至二十三人。而北部影響...
2018-11-12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
亮賢居高層盡覽市景
誰說居於半山甚至山頂，景觀才會開揚。今次介紹的大角咀亮賢居，正有高層單位放盤，單位面積1168方呎，客廳裝潢亮白，加上逾10呎高樓底，配合落地大窗，空間感特強，將西九龍一帶繁華景致隨時映入室，傲視全區...
2018-11-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
擬轉持續銷售 業界倡先改善 年金流程繁複 前線叫苦連天
香港年金公司專攻長者的終身年金計劃已進入銷售倒數階段。分銷銀行指出，由於銷售流程遠較預期慢，動輒花上個半到兩個鐘，令前線銷售人員叫苦連天，因此銷售工作須推遲到11月底才能完成。香港年金公司執行董事兼總...
2018-11-12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
榜首蜂一夜成長
多蒙特於周六德甲主場3:2擊敗拜仁慕尼黑，由隊長馬高列奧斯率領年輕的蜜蜂兵團今仗換邊前受盡壓逼，但該隊在兩度落後之下反勝，證明這支榜首青春班一夜成長，練出王者氣質。 德甲十戰豪取七勝三和不敗的多蒙特，甫開賽即全面受壓，還被去季盟主拜仁慕尼黑倒戈的鋒將羅拔利雲度夫斯基先開紀錄。不過，多蒙特換邊後在下半場憑列奧斯追成平手，儘管利雲度夫斯基其後助拜仁再度領先，最終球隊憑列奧斯及後備入替的鋒將柏高艾卡沙士哥，成功反勝拜仁，同時是該隊今季聯賽第四次反勝對手。 兩陷劣勢反勝拜仁 眼見球隊面對真正強者仍能在處處劣勢下反勝，教練法華利直言全靠意志：「今場可說是拜仁的最佳演出，己隊的...
2018-11-12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Sony HX99輕便遠攝
手機影相不斷進步，但光學變焦一環，礙於鏡頭設計，迄今只做到兩倍起、三倍止，旅行時想輕鬆將遠景拉近，還是帶備數碼相機比較穩陣，況且Sony Cyber-shot新作HX990，的骰機身僅重216g，方便...
2018-11-12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
嘉玲安排老友驚喜到賀 偉仔榮獲卓別靈成就獎
影帝梁朝偉前日在上海獲頒「卓別靈電影人士藝術成就獎」，是首位亞洲電影人獲頒此殊榮，為港人爭光。偉仔表示，差利卓別靈是他小時候心目中很偉大的表演藝術家，自己到這個階段獲得這個獎感覺好榮幸，而荷里活影星羅...
2018-11-12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——急救普及化 讓生命take two
消防處吉祥物「任何仁」公開呼籲市民為人急救，搶救生命，用意良好，但引起討論，不少人擔心如果接受急救者不治，施救者或須負上法律責任，事件反映香港這方面的法例，落後於國際。 不少國家已實施《好人法》（全名《好撒瑪利亞人法》），讓見義勇為者，急救他人，不會惹上官非，免除後顧之憂。在英國，《好人法》甚至把伸出援手或不陷他人於險境，列為一種義務。 本港未有《好人法》，但在一般普通法地區，人們見義勇為，救急扶危，只要沒有做出荒誕的舉動，可以在法庭上作為辯護理由。不過，由於出手救人或會捲入執法調查和法院審訊，有些人怕麻煩，會三思而後行。 港府是否立法，須考慮多個因素，其中一個，是本港有多...
2018-11-12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
雷神自拍表歸心
深受香港馬迷歡迎的三屆冠軍騎師莫雷拉，昨日向傳媒發出一段自拍影片向馬迷問好，被接受傳媒提問，闡述其在日本考試失敗後的心路歷程，以及未來計畫。雷神表示將在周日在港參戰國際賽預賽，稍後將申請出任蔡約翰馬房...
2018-11-12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6