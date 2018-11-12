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馬場浮世繪——潘明輝星洲客串得冠季各一

2018-11-12 列印
　　田泰安、潘明輝與利敬國昨午應邀在新加坡克蘭芝馬場舉行的新加坡金盃賽馬日披甲，結果只有潘明輝策尚恩馬房的「提大人」贏馬，另於香港無轉播的彼邦第三場策「林肯月光」得季軍，至於田泰安和利敬國則各得一席位置，他們三人將於今日回港，明日可參加沙田試閘。而昨日合共七場轉播賽，總投注額逾兩億元甚理想。

馬場浮世繪
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