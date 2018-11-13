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﻿馬場浮世繪——莫雷拉巫斯義周日客串

2018-11-13 列印
　　周日的三場國際二級賽中，將出戰千二米馬會短途錦標的蔡廄「旺蝦王」與何廄「五十五十」，幕後分別邀由莫雷拉及巫斯義操刀的申請，已獲牌委會批准。亦一如以往，兩人亦可於同日其他賽事披甲。據知雷神亦已卜定羅廄「歡樂之光」爭逐二千米的馬會盃。

馬場浮世繪
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