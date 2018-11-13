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﻿馬場浮世繪——潘明輝星洲違規加監兩日

2018-11-13 列印
　　潘明輝周日在新加坡客串雖得一冠一季，惟在另一場賽事策「奔向終點」卻有代價，新加坡賽馬公會昨日通知香港馬會，潘明輝賽後承認一項不小心策騎指控，已被判罰由十一月廿二日起開始停賽，至十二月一日才可復出。此罰則將令本須於十一月十八日與廿一日停賽的火車潘，額外要於十一月廿五日與廿八日多坐兩次馬監，至十二月二日的沙田賽事才可上陣。

馬場浮世繪
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