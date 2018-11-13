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﻿馬場浮世繪——余詠詩轉任賀廄第二副練

2018-11-13 列印
　　麥菲文於上周六賽後散倉後，人馬都要各散東西，當中以副練余詠詩的去向最受關注。據悉因馬季已過逾兩個月，其他馬房的副練人手已定好，她要找尋倉口落班遇到不少困難，幸好後來得麥菲文協助游說鄉里賀賢，故余詠詩將會轉往賀廄當第二副練。

馬場浮世繪
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