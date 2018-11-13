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﻿馬場浮世繪——韓國賽馬會職員沙田取經

2018-11-13 列印
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　　昨晨十位韓國賽馬會的職員參觀沙田馬場，在兩地馬房營運及馬主服務部主管鄭奇龍的帶領下，他們除參觀過場內不同設施，以及在烽火台及停機坪觀看晨操外，亦曾進入馬房參觀，藉以取經。

馬場浮世繪
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