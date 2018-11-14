﻿勝在有方——超能量今仗出頭

香港賽馬形勢緊湊，甚少會有一匹馬在某場賽事中是全無缺點的，因此，只要優點比缺點多而又有合理回報，其實是可以接受的。 第三場四班一○○○米。「上浦猛將」今仗缺點有不少，包括已三季未勝、屆九歲高齡、是馬房第二選，以及近三季配郭能從未入三甲等。不過同時亦有不少優勢。首先，此駒今季首戰便在三班此程上名，而且是在步速不算利追之下後上擊敗再出有表現的「良才」及「最驫」，除了是高水準賽績之外，最重要是季內的戰績，故毋須擔心九歲馬大幅退化。 至於第二個優點，就是「上浦猛將」雖然予人必然是大後追的印象，但其實只是形勢使然，實際牠每逢跑谷草一千排內檔，根本是有能力跟前的，其中上季500場次排三...

2018-11-14