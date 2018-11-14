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日報新聞 > 馬經

﻿勝在有方——超能量今仗出頭

2018-11-14 列印
　　「超能量」出道首仗於谷草千二排劣檔，都可以快末段追得接近之殿軍，谷草性能必佳。再出排檔內移，僅輸給其後贏三班賽之「精算八方」而氣走其後合共加添三W之「七十七十」和「驫驫」，屬極強組亞軍。回氣後在田草亦能以快時間力逼新勝三班賽之「勝利歡星」。今季初出跟再出贏三班賽之「勝利寶石」跑近而氣走「龍串鳳」，水準俱值四班中上級。剛戰路程略嫌短也能再入Q。之後稍休五星期，期間以踱步為主，喜見體重保持。實齡未足四歲之PPG仍會進步，今仗用七磅生少負六磅，對手非強，內疊跟前後有望出頭交代。

　　「天外天」上仗初出於谷草一千排大外檔，早段被逼留後，末段衝得最勁時受阻，否則應入三甲。今次排檔內移，血統有長力，潘頓續騎，屬前駒最強對手。

方駿暉
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