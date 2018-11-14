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日報新聞 > 馬經

﻿翠絲過兩關——紅運戰士喜菜

2018-11-14 列印
　　谷草最短途是「喜菜」現時的唯一出路，不過要爭勝的話，也要條件配合才行。適逢今場快馬不少，靠前速爭勝的馬多達六、七匹，預期步速必不會慢，對此匹後上馬來講 ，形勢極之有利，有助後上爭勝。

　　本來上仗對「紅運戰士」的爭勝機會相當懷疑，三歲馬負頂磅兼排大外檔，各樣不利因素集於一身，但最終仍能輕鬆取勝，確教人眼前一亮。依蔡約翰一貫的搏殺模式，這類質新馬必有不少上升空間，今次再攻勝途，誓可再下一城。

珊翠絲
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