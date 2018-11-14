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﻿伊仁絮語——萬里威揚拼個明白

2018-11-14 列印
　　第一場「萬里威揚」今季長期見勇，季初負重磅跑谷草一哩，僅負於再出再捷的「飛壹般」，雖然之後兩仗表現一般，但今次換人再戰，幕後無非希望拼個明白，初戴鼻箍亦用意向好，若能改善出閘反應，有力打開勝門。

　　第二場「暴風俠」今季首度上陣，轉投葉廄後操練積極，先後兩度試閘俱有良好走勢。本身曾在四班強組僅負於「深愛」、「財高八斗」及「友誼之星」等惡馬，現居五班可算虎入羊群。今排三檔起步，早段會有「永常喜」及「競駿千里」領放，牠應可留守有利前列位置，只要發揮出水準，勢可轉倉即勝。

Ian
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